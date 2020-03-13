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Melikgazi'de yol ve çevre düzenleme çalışmaları

Melikgazi Belediyesi, yol yapımı, yaya yolu, otoparklar, yeşil alan ve peyzaj düzenlemesi çalışmalarına hız verecek.

13.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:06
Melikgazi'de yol ve çevre düzenleme çalışmaları
Melikgazi Belediyesi, yol yapımı, yaya yolu, otoparklar, yeşil alan ve peyzaj düzenlemesi çalışmalarına hız verecek.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, yürütülen çalışmalarla kent merkezinin çehresinin değişeceğini belirtti.
Melikgazi'nin daha güzel bir ilçe konumuna geleceğini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:
"Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizin çeşitli bölgelerinde yol yapımı, yaya kaldırımı ve peyzaj düzenlemesine başlıyoruz. Bu kapsamda ihalelerimizin bir kısmını tamamladık.İnşallah Melikgazi yeni yüzü ile vatandaşlarımızın daha rahat ve daha mutlu yaşayacağı bir yer olacak. Özellikle ağaçlandırma bizler için çok önemli. Yeni yapacağımız yolları ve kaldırımları ağaç ve peyzaj ile süsleyeceğiz. Melikgazi böylece daha güzel bir ilçe konumuna gelecek."

Kaynak: AA

Etiketler : Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

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