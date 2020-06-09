Melikgazi'den 1 ayda rekor asfaltlama

Melikgazi Belediyesi Mayıs ayında tam 33 mahallede 16 bin ton asfalt sererek rekor bir çalışmaya imza attı.

Melikgazi'den 1 ayda rekor asfaltlama
09.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:47
Melikgazi Belediyesi Mayıs ayında tam 33 mahallede 16 bin ton asfalt sererek rekor bir çalışmaya imza attı.

Yolu olmayan yerlere imarda yeni yollar açılarak 10 kilometrelik yolun hizmete sunulduğunu vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak yoğun bir tempo ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son bir ayda tam 33 mahallede 16 bin ton asfalt serdik. Bir ayda rekor sayılacak bir rakam bu. 30 kilometre yolun alt yapısını hazırladık. İmar planında hiç yolu olmayan yerlere 10 kilometre yol açtık. Pandemiyi fırsata çevirerek asfalt hizmetlerimize ağırlık verdik. Çalışmalarımız artarak devam edecek. Vatandaşlarımızın konforlu ve nitelikli hizmet alması için parklar, bahçeler, yaya yolları, otoparklar, ağaç dikimi ve diğer hizmetleri hayata geçiriyoruz. Hayırlı olmasını dilerim" dedi.

"300 bin metrekare alanda hafriyat temizliği"

Asfalt çalışmalarının yanında diğer çalışmalarında yapıldığını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, şunları söyledi;

"Aynı zamanda da yol açma çalışmalarımızın yanında çevre temizliğine de çok önem veriyoruz. Toplam 300 bin metrekare alanda hafriyat temizliği yaptık. Özellikle Yıldırım Beyazıt Mahallesi başta olmak üzere şehir merkezinde Cafer Bey, Tacettin Veli, Gülük Mahallesi gibi bütün mahallemizde bu çalışmalarımız yapılıyor." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Haber
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
AK Parti, Meclis’te ’Ayasofya ibadete açılsın’ önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti Haber
AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı ’3 yanlış bilgi’ sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Haberler››Güncel››Melikgazi'den 1 ayda rekor asfaltlama - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:02: 'Fırtına' tepki verdi, ayakkabıya saklanan uyuşturucu bulundu - Haber 19:02: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrarda salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur - Haber 19:01: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi - Haber 19:01: Son dakika haberleri... Nijerya'da askeri üsse saldırıda 6 asker öldü - Haber 18:58: Bu şehirden sadece iki büyük kente ulaşım var - Haber 18:35: Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı - Haber 18:22: D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor - Haber 17:57: e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek - Ekonomi 15:43: Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi - Magazin 09:06: Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı - Haberler