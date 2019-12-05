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Melikgazi'den öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi

Melikgazi Belediye tarafından öğrencilere diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması ve pekiştirilmesi amacıyla ilçedeki okullarda ağız ve diş sağlığı eğitimi veriliyor.

05.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:25Melikgazi'den öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi
Belediye tarafından öğrencilere diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması ve pekiştirilmesi amacıyla ilçedeki okullarda ağız ve diş sağlığı eğitimi veriliyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Emine İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin ağız ve diş sağlığı eğitimine katıldı.

Ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşması için gayret ettiklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Programda diş sağlığının korunması için diş fırçalamanın önemiyle ilgili bilgiler aktarıldı. Öğrencilerimizin sağlıklı dişlere ve sağlıklı bir geleceğe sahip olmaları adına yürüttüğümüz bu projeyi kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerinde çalışarak gidermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz ağız ve diş sağlığı hakkında yeterli bilgiye sahip değiller ve bu konuya yeterli özeni göstermiyorlar. Geleceğimizin temelleri olan çocuklarımızın sağlıklı ve başarılı olabilmeleri için ağız ve diş sağlığının önemini kavratmaya onların kişisel bakımlarına özen göstermelerini sağlamaya çalışmaktayız. İlk olarak çocuklarımızda sağlıklı yaşamanın bilincini oluşturmaya katkı sunacağız. Ayrıca çok önemli bir konu olan ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşmasında, küçük yaşlardan itibaren diş fırçalama alışkanlığının kazanılmasına bu etkinliğimizle büyük bir katkı sunacağız." dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, sürücülere buzlanmaya karşı hatırlatma yaparak kış lastiği takmaları konusunda da uyarıda da bulundu. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Akçakaya, Güncel

Kaynak: İHA

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