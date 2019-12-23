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Melikgazi hayvan ambulansı göreve başladı

Melikgazi Belediyesi, tam donanımlı hayvan ambulansıyla yardıma muhtaç ve yaralanan sokak hayvanlarının yardımına koşacak.

23.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:09 Melikgazi hayvan ambulansı göreve başladı
Belediyesi, tam donanımlı hayvan ambulansıyla yardıma muhtaç ve yaralanan sokak hayvanlarının yardımına koşacak.

Sokak hayvanlarına verilen hizmetin her geçen gün arttığını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bölgedeki sokak hayvanlarının yaralanması durumunda daha acil müdahale yapılması için sokak ambulansı almıştık. Yaralı hayvana tam teşekküllü müdahale edilmesi için gerekli ekipmanlar tamamlandı. Sokak hayvanlarımız için aldığımız sokak ambulansı artık göreve başlıyor. Belediye olarak sahipsiz hayvanların trafik kazaları ve benzeri durumlarda meydana gelen can kayıplarını en aza indirmek için böyle bir çalışma başlattık. Belediye'nin hizmetleri yanında bir de en çok hizmet verdiğimiz konu sokak hayvanları. Hayvanların toplanması, bakımı, aşısı gibi hizmetler veriyoruz. Bu hizmeti veren mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yaralanan sokak hayvanlarına Büyükşehir Belediyemiz ve Üniversite destek veriyor. Bu kapsamda onlara da ayrıca teşekkür ederim. Hayvan ambulansımızın hayırlı olmasını dilerim." dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, kış ayında trafik kazasına uğrayan hayvan sayısında artış olduğunu dile getirerek sürücülerden bu konuya daha fazla hassasiyet göstermesini istedi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Kaynak: İHA

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