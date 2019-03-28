Melikgazi Hizmet Binası Spor Merkezine Kayıtlar Başladı

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yenilenen ve genişletilen Melikgazi Hizmet Binası Kültür Merkezindeki Spor Salonu'na kayıtların başladığını söyledi.Genişletilen ve yenilenen spor merkezinde ayrıca sauna yapıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, haftanın 6 günü hizmet verecek spor merkezinin hanımlara ve erkeklere özel günler tahsis edildiğini kaydetti. Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri erkeklere, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri ise bayanlara olmak üzere tahsis edildiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç; "Melikgazi Belediyesi merkez binada yar alan spor merkezine yenilenen hali ile kayıtlar başladı. Günün yorgunluğunu atmak isteyenler, fazla kilolardan kurtulmak isteyenler ile sağlıklı yaşam için spor diyenler için yine bir imkanı Melikgazililere hazırladık. Melikgazi'deki herkes için spor ilkemizi şimdi yaygınlaştıracağız" dedi.Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayıtların 252 13 33 nolu telefon ile yapılabileceğini yada bizzat Kültür Müdürlüğü Spor birimine müracaat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ