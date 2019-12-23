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Melikgazi İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü Bölgesel Lig finallerine yükseldi

Sivas'ta yapılan Voleybol Bölgesel Lig Kadınlar Yarı final maçlarında oynadığı 3 maçı da kazanan Melikgazi İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü adını finallere yazdırdı.

23.12.2019 12:43 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:48 Melikgazi İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü Bölgesel Lig finallerine yükseldi
'ta yapılan Bölgesel Lig Kadınlar Yarı final maçlarında oynadığı 3 maçı da kazanan İzzet Öksüzkaya Kulübü adını finallere yazdırdı.

Sivas'ta 20-22 Aralık tarihleri arasında yapılan Bölgesel Lig Kadınlar Yarı final maçlarında 3 maçını da kazanan Melikgazi İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü, Bölgesel Lig Finallerine yükselme başarısı gösterdi. temsilcisi oynadığı maçlarda Sivas Ted Koleji'ni 3-1, Sivas Çimentospor'u 3-2 ve Çorum Sungurlu Belediyespor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Kayseri Voleybol İl Temsilcisi Halil Dicle, final vizesini kazanan Melikgazi İzzet Öksüzkaya Spor Kulübü takımını tebrik etti. - KAYSERİ

Melikgazi, voleybol, Kayseri, Sivas, Spor

Kaynak: İHA

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