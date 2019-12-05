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Melikgazi karla mücadeleye hazır

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışının Kayseri'de de etkili olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi belediyesi olarak yoğun kar ve buzlanmaya karşın hazır olduklarını söyledi.

05.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:02Melikgazi karla mücadeleye hazır
Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışının 'de de etkili olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi belediyesi olarak yoğun kar ve buzlanmaya karşın hazır olduklarını söyledi.

Yoğun kar yağışının ulaşımı da olumsuz etkilediğini ancak Melikgazi ekiplerinin hazır kıta olarak görevlerinin başında olduğunu ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, özellikle , Tavlusun, Turan, Erciyes ve Hisarcık yolunda greyder ile tuz serpme araçları bulundurulurken, tuzlama ekiplerinin de hazır olduğunu kaydetti.

Karla mücadele ekiplerinin özellikle sağlık ocağı, okul ve belediye otobüs güzergahları ile eğimli yollarda hem temizleme hem de buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapacağını bildiren Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi ilçesinde kış şartlarında ulaşımın güvenli ve seri olması amacı ile kasım ayında planlama yaptık. Bölge planlama kapsamında çalışma programı hazırlandı. Özellikle ana cadde ve bulvarlar da ve eğimli yollarda tuzlama çalışmaları önemli. Belediyenin kamyon, greyder araçlarından hariç araç kiralama ile hizmetin daha seri ve verimli olması için çalışıyoruz. Organize edilen ekipler vardiya usulü çalışma yapacaklar." dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, sürücülere buzlanmaya karşı hatırlatma yaparak kış lastiği takmaları konusunda da uyarıda da bulundu. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi, Melikgazi, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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