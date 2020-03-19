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Melikgazi Meclis'i corona için toplandı

Melikgazi Belediyesi Meclisi corona virüsü için olağanüstü toplanarak, 14 tavsiye kararını oy birliği ile aldı.

19.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:29
Melikgazi Meclis'i corona için toplandı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, corona virüsünün artık toplumsal bir davranış ve disiplin altında bertaraf edilebileceğini bu nedenle Belediye Meclisi'ni olağanüstü toplayarak 14 tavsiye kararı aldıklarını söyledi.

Barındırdığı nüfusu ile Kayseri 'nin yarısına hizmet veren ve ekonomik, sosyal, üretim, eğitim, tarihi alan gibi birçok kurum ve kuruluşu barındıran Melikgazi Belediyesi'nin almış olduğu kararların aslında Kayseri için alınmış olduğunu belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, alınan kararların Kayseri'ye hayırlı olmasını diledi.

Ellerin mutlaka sabunlu su ile yıkanmasının ilk şart olduğunu ve ellerin burun, ağız ve göz ile temas ettirilmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Palancıoğlu, konu halk sağlığı olunca Melikgazi Belediye Meclisi'nin her zamanki gibi önemi ve hassasiyetini ortaya koyarak yapılan toplantıda corona için önemli karar aldığını kaydetti.

Başkan Palancıoğlu, okul, cami, sağlık kuruluşları, resmi binalar, sivil toplum kuruluşları, dernek, oda ve vakıfları, çarşı geneli, kapalı çarşı, alış-veriş merkezleri, sağlık merkezleri gibi bir çok tesisin ilaçlandığın şu anda bir çoğunun ikinci ve üçüncü dezenfekte ilaçlamasının yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Kayseri, Güncel

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