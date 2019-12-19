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Melikgazi, metruk binalardan temizleniyor

Melikgazi Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde kalan güvenlik, görüntü ve çevre kirliliği açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

19.12.2019 14:53 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:58 Melikgazi, metruk binalardan temizleniyor
Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde kalan güvenlik, görüntü ve çevre kirliliği açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Keykubat Mahallesinde bulunan virane yapıların yıkıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için, mahallelerimizde tehlike arz eden, terkedilmiş metruk binaların yıkımına devam ediyoruz. Can ve mal güvenliğini tehdit eden, metruk binaları ilgili kurumlarımızla tespit edip, ev sahiplerinden de gerekli izni aldıktan sonra ya da mahalle sakinlerimizin talebi üzerine incelemelerimiz ve yine gerekli izinlerin alımından sonra yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız bizlere bu binalarla ilgili bilgi verirlerse biz de belediye olarak, bir olumsuzluk yaşanmadan çözüm üretebiliriz.2019 yılı içerisinde 105 tane metruk binanın yıkımını yaparak mahallelerimizi daha temiz ve güvenli hale getirdik. Vatandaşlarımızın huzur ve güveni için bu çalışmalarımızı aralıksız devam edecek." dedi.

Melikgazi ilçesinin gelişimine katkı sunacak önemli projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bir yandan ilçemizin imarı ve inşası üzerine emek sarf ederken diğer yandan mahallelerimizde kötü görüntü oluşturan bu tür engelleri de kaldırmaya çalışıyoruz. Bina yıkım çalışmalarında çok titiz davranarak çevreye verdiğimiz rahatsızlığın minimum seviyede olmasına özen gösteriyoruz. Yeni yatırım ve projelerimizle birlikte yepyeni bir Melikgazi inşa edecek, vatandaşlarımızın daha konforlu bir ilçede yaşaması için çalışacağız." diye konuştu. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Kaynak: İHA

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