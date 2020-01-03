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Melikgazi ve Yeşilhisar ilçe müftüleri emekli oldu

Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat ve Yeşilhisar İlçe Müftüsü Said Çavuşoğlu yaş haddinden emekli oldu.

03.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:43 Melikgazi ve Yeşilhisar ilçe müftüleri emekli oldu
Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat ve Yeşilhisar İlçe Müftüsü Said Çavuşoğlu yaş haddinden emekli oldu.

İl Müftülüğü tarafından İl Müftülüğü Toplantı Salonunda düzenlenen İlçe Müftüleri Toplantısı sonrası yaş haddinden emekli olan Melikgazi İlçe Müftüsü Yahya Polat, Yeşilhisar İlçe Müftüsü Said Çavuşoğlu ve yine yakın zamanda yaş haddinden emekliye ayrılacak olan Pınarbaşı İlçe Müftüsü Reşat Üstün onurlarına veda programı düzenlendi. Kendileri için düzenlenen veda programında konuşan ilçe müftüleri, Kayseri'de uyumlu bir çalışma ortamında görev yaptıklarını belirterek, bu güzel ortamı sağlayan İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'e teşekkür etti. Daha sonra söz alan İl Müftüsü Sayın Güven, "Memuriyet hayatı ve görevi süresi içerisinde din hizmetleri ve din eğitiminde göstermiş olduğu gayretlerinden ve hizmetlerinizden dolayı ilçe müftülerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bundan sonraki emeklilik yaşamlarında değerli müftülerimize ailesi ve tüm sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar dilerim" dedi.

Program, İl Müftüsü Sayın Güven tarafından yaş haddinden emekli olan ilçe müftülerine teşekkür plaketi ve çeşitli hediyeler takdim edilmesi ile sona erdi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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