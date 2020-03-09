Melikgazi Voleybol Takımı 1. Lige yükselme maçlarına çıkacak
Eskişehir yarıfinal müsabakalarına katılan Melikgazi Belediyespor voleybol takımı son maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
09.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:16
Eskişehir yarıfinal müsabakalarına katılan Melikgazi Belediye spor voleybol takımı son maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Voleybol takımının almış olduğu başarı ile Eskişehir'de yapılacak olan 1. lige yükselme maçlarına gitmeye hak kazandığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Takımımız 13-15 Mart tarihleri arasında Eskişehir'de maça çıkacak. Kulüp olarak mücadele ettiğimiz branşlarda başarılar elde ederek ilçemizin ismini ulusal platformlarda duyuruyoruz. Ben her zaman sporun ve sporcunun yanında oldum. Gençlerin spor yapmasını teşvik etmek amacıyla gereken desteği vermeye devam edeceğiz. Bu anlamda bugün 1. Lige yükselme maçlarına çıkacak olan sporcularımıza, başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ
Voleybol takımının almış olduğu başarı ile Eskişehir'de yapılacak olan 1. lige yükselme maçlarına gitmeye hak kazandığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Takımımız 13-15 Mart tarihleri arasında Eskişehir'de maça çıkacak. Kulüp olarak mücadele ettiğimiz branşlarda başarılar elde ederek ilçemizin ismini ulusal platformlarda duyuruyoruz. Ben her zaman sporun ve sporcunun yanında oldum. Gençlerin spor yapmasını teşvik etmek amacıyla gereken desteği vermeye devam edeceğiz. Bu anlamda bugün 1. Lige yükselme maçlarına çıkacak olan sporcularımıza, başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Melikgazi Voleybol Takımı 1. Lige yükselme maçlarına çıkacak
Etiketler : Büyükşehir Belediyespor, Melikgazi, Eskişehir, voleybol, Spor
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