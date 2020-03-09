Menü
Haberler ›› Spor ››Melikgazi Voleybol Takımı 1. Lige yükselme maçlarına çıkacak - Spor

Melikgazi Voleybol Takımı 1. Lige yükselme maçlarına çıkacak

Eskişehir yarıfinal müsabakalarına katılan Melikgazi Belediyespor voleybol takımı son maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

09.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:16
Melikgazi Voleybol Takımı 1. Lige yükselme maçlarına çıkacak
Eskişehir yarıfinal müsabakalarına katılan Melikgazi Belediye spor voleybol takımı son maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Voleybol takımının almış olduğu başarı ile Eskişehir'de yapılacak olan 1. lige yükselme maçlarına gitmeye hak kazandığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Takımımız 13-15 Mart tarihleri arasında Eskişehir'de maça çıkacak. Kulüp olarak mücadele ettiğimiz branşlarda başarılar elde ederek ilçemizin ismini ulusal platformlarda duyuruyoruz. Ben her zaman sporun ve sporcunun yanında oldum. Gençlerin spor yapmasını teşvik etmek amacıyla gereken desteği vermeye devam edeceğiz. Bu anlamda bugün 1. Lige yükselme maçlarına çıkacak olan sporcularımıza, başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Büyükşehir Belediyespor, Melikgazi, Eskişehir, voleybol, Spor
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Spor
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı Spor
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti Spor
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı Spor
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti Spor
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı Spor
Ali Babacan'ın kuracağı partinin kurucular kurulu listesi kamuoyuna sızdı
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı Spor
Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı