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Melikgazi Voleybolda yarı final ve final müsabakaları başlıyor

Melikgazi Belediyesi voleybol A takımının 2019-2020 voleybol sezonu 2. Lig yarı final ve final müsabakalarının yer ve tarihleri belli oldu.

12.02.2020 09:37 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:37Melikgazi Voleybolda yarı final ve final müsabakaları başlıyor
Belediyesi voleybol A takımının 2019-2020 voleybol sezonu 2. Lig yarı final ve final müsabakalarının yer ve tarihleri belli oldu.

Melikgazi Belediyesi'nin salon sporlarında oldukça başarılı olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Takımlarımız her zaman olduğu gibi bu sene de oldukça güçlü. Sporcularımız kendilerine verilen emeğin farkındalar ve bizi de başarılarıyla gururlandırıyorlar. Şehrimizde kendilerini geliştirerek bu başarıyı yakalayan gençlerimizi ne kadar takdir etsek azdır. Melikgazi voleybol takımımız voleybolda ne kadar başarılı olduğu kanıtladı. Genç sporcularımızın gelecekte de büyük başarılar elde edeceğine inancım tam. Takımımızın başarı azim, disiplinli çalışma ve inanmış ekip ruhu sonucudur. Takımlarımız ve hocaları bizleri başarılı oyunları ve aldıkları galibiyet ile gururlandırıyor" dedi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, voleybol, Spor

Kaynak: İHA

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