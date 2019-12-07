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Melikgazi'ye tam donanımlı 'Hayvan Ambulansı'

Melikgazi Belediyesi yaralı ve zor durumdaki sokak hayvanlarına 7/24 kesintisiz hizmet verebilmek için Hayvan Ambulansı satın alacak.

07.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:28Melikgazi'ye tam donanımlı 'Hayvan Ambulansı'
Belediyesi yaralı ve zor durumdaki sokak hayvanlarına 7/24 kesintisiz hizmet verebilmek için Hayvan Ambulansı satın alacak.

Sokak hayvanlarına verilen önem ve gerçekleştirilen hizmetler ile hayvan severlerin takdirini kazandıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yaralı ve zor durumdaki sokak hayvanlarına 7/24 kesintisiz hizmet verebilmek için hayvan ambulansı satın alacağız. Sokak hayvanlarına yönelik yaptığımız çalışmalarla genelinde örnek gösterilen belediyemiz, sahipsiz hayvanların trafik kazaları ve benzeri durumlarda meydana gelen kayıplarını en aza indirmek için çalışıyor. Alınacak olan hayvan ambulansı ile vatandaşlarımızdan gelen ihbarları anında değerlendireceğiz" dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Şehrimizin bir parçası olan hayvanlara da değer vermemiz gerekiyor. Başlatılan çalışmalar ile sokak hayvanları sorunlarını büyük ölçüde giderdik. Hayvan severlerin takdirini kazanıyoruz ve Türkiye'de örnek olarak gösteriliyoruz. Satın alınacak olan hayvan ambulansı ile yaralı ve zor durumdaki hayvanlarımıza kesintisiz hizmet vereceğiz." - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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