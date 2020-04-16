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Melikgazi yine ilk ve tek

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçede hizmetlerin aksamadan devam etmesi için yeni iş makinelerini belediyeye kazandırdı.

16.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:53
Melikgazi yine ilk ve tek
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçede hizmetlerin aksamadan devam etmesi için yeni iş makinelerini belediyeye kazandırdı.

Yaptığı bir çok yeni çalışma ile referans belediye özelliğini sürdüren Melikgazi Belediyesi, atölyede Türkiye 'de sadece birkaç büyükşehir belediyesinin kullandığı ve Türkiye'de ilk ilçe belediyesi olarak kullanacakları özel asfalt serim makinesi ve 4 yeni kepçe iş makinasını da bünyesine kazandırdı. Hizmetlerin aksamaması için yeni araçlar aldıklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediyemizin iş makinası envanterine bir yenisini daha ekledik. Hijyen şartları çevresinde belediye hizmetlerimiz ve teknik çalışmalarımıza devam ediyor. Türkiye'de çok nadir kullanılan ve ilk kez de bir ilçe belediyesinde kullanılan küçük finişeri yani asfalt serme aracımızı belediyemize kazandırdık. Asfalt, kaldırım ve bisiklet yolu gibi çalışmalarda kullanılacak bir iş makinesi. Bu konuda ilçe belediyesi olarak Türkiye'de ilk ve tekiz. Yeni ekipmanlarla Melikgazi Belediyesi'nin atölyesini güçlendiriyoruz. Dolayısıyla Melikgazi'mize çok daha nitelikli hizmet vereceğiz. Bu asfalt serme makinesi diğer makinelerden çok daha farklı olarak küçük sokak, dar cadde ve yaya kaldırımına 50 cm ile 260 cm arasında asfalt ve toprak serme kabiliyetine sahip. Bu yeni aracımız ile istediğimiz genişlikte yola serim yapacağız. Rabbim kaza bela vermesin. İlçemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Yeni 4 adet araç daha alındı

Araç filosunu güçlendirdiklerini söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Belediyemizin ihtiyacı olan iş makinelerini bir bir alıyor belediyemizi güçlendiriyoruz. 4 tane yeni kepçe iş makinesi aldık. Bunların tamamı yerli üretim olan makineler. Dolayısıyla burada bizim için bir avantaj. Bu yaz mevsiminin hizmetler açısından dolu dolu geçmesi için uğraşıyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Türkiye, Güncel
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