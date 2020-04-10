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Melis Durul'dan 'Evde kal' çağrısı

Eczacıbaşı VitrA'nın başarılı voleybolcusu Melis Durul, korona virüsten korunma amacıyla vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı.

10.04.2020 13:41 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:41
Melis Durul'dan 'Evde kal' çağrısı
Eczacıbaşı VitrA'nın başarılı voleybolcusu Melis Durul, korona virüsten korunma amacıyla vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu'nun (CEV), voleybolsuz geçen dönemi renklendirmek amacıyla başlattığı 'Pass the Time' kampanyasına ortak olan Eczacıbaşı VitrA, bir yazı dizisi başlattı.
Serinin dördüncü bölümünde, evde kaldığı bu süreçteki günlük rutinlerini anlatan Melis Durul, "Sabahları meditasyon yaparak güne başlıyorum. Kahvaltı sonrası genelde kahve içip, kitap okuyorum. Sonrasında dizi izliyorum. Akşamüstüne doğru yaklaşık bir saat boyunca kondisyonerimizin verdiği egzersizleri yapıyorum. Ardından akşam yemeği yiyip ailemle vakit geçiriyorum. Gün içinde arkadaşlarımla sık sık konuşup, mesajlaşıyoruz" diye konuştu.
'Evde kal' çağrısı da yapan Melis, "Bu dönemde takipçilerimize ahşap boyama veya resim yapmalarını öneririm. Lütfen kendinizi, ailenizi ve tüm sevdiklerinizi düşünerek evde kalın ve bugünleri hep birlikte aşacağımıza inanın" dedi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Eczacıbaşı Topluluğu, voleybol, Avrupa, Güncel
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