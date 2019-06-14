14.06.2019 10:26
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Melis Kaptanoğlu Kıds'in sihirli bahçesi

Melis Kaptanoğlu Kıds

Çocuk ve genç couture tasarımlarıyla dikkat çeken Melis Kaptanoğlu Kids'in yepyeni koleksiyonu Enchanted, esinlendiği "Sihirli Bahçe" temasıyla genç kızların hayal dünyasına dokunuyor.

GENÇ KIZLARA DA AÇILIYOR

Londra Çocuk Moda Haftası'na katılarak adını dünya modasına duyuran ilk Türk çocuk giyim markası Melis Kaptanoğlu Kids, yenilikçi koleksiyonlarına bir yenisini daha ekledi. Moda dünyasının en son trendlerini renklerin gücüyle yansıtan Melis Kaptanoğlu Kids, bu kez stil arayışındaki genç kızlara çok özel seçenekler sunuyor.

Çocuk ve genç giyimine farklı bir soluk getiren Melis Kaptanaoğlu Kids, Enchanted koleksiyonunda tasarladığı benzersiz parçaları genç kızların ilgisine sunuyor. Çiçek aksesuarlar, tüy aplikeler, kırmızı ve pembe renk tonlarının hakim olduğu kat kat degrade elbiseler ve etekler özel günlerin vazgeçilmezi olacak.

Melis Kaptanoğlu Kids tasarımlarına Acarkent'te bulunan showroom'undan ve Nişantaşı Openhous'dan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Bültenler
Londra, Moda, Güncel

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