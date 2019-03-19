Melisa Aslı Pamuk, 10 Yıllık İlişkisini Bitirdi

Miss Turkey 2001 Birinciliği sonrası Kara Sevda dizisinde yıldızı parlayan ve şimdilerde Çarpışma dizisinde rol alan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, uzun yıllardır aşk yaşadığı sevgilisi Tolga Sala ile ayrıldı.

AYRILIK SONRASI DOST KALMAYA DEVAM EDECEKLER

10 yıllık uzun soluklu bir ilişkinin sonucunda evlilik kararı bekleyen Melisa Aslı Pamuk'un sevenleri ayrılık haberi ile şaşkınlık yaşadı. Şimdilerde Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Tolga Sala ile ayrılma haberi sonrası güzel oyuncu, dost kalacaklarını duyurdu. Ayrılmalarının ardından sosyal medyada birbirlerini hala takip etmeleri ise dikkat çeken bir diğer konu oldu.

TOLGA SALA KİMDİR?

1989 yılı İstanbul doğumlu Tolga Sala,Beykent Üniversitesi İletişim Bölümü mezunudur. Sala ayrıca Plato Film Okulu Oyunculuk, Ayla Algan Oyunculuk Eğitimi, Cenk Tunalı Oyunculuk Eğitimi ve Mehmet Birkiye'den Diksiyon Eğitimi aldı. Lale Devri, Yer Gök Aşk, Diriliş Ertuğrul ve Kızıl Elma gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu, en son Çukur isimli dizide Cemil karakterini canlandırdı.