28.06.2019 11:07
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Melisa Aslı Pamuk askerliğini yapan Oğuzhan Özyakup'u bekliyor

Melisa Aslı Pamuk, Çorum'da bedelli askerlik görevini yapan sevgilisi Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un dönmesini bekliyor.

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup 'la aşkı evlilik yolunda ilerleyen Melisa Aslı Pamuk , şafak saymaya başladı. Güzel oyuncu, bedelli askerlik için yaklaşık iki haftadır Çorum 'da olan aşkının yolunu gözlüyor.

Geçtiğimiz günlerde aşkının ablasıyla Çeşme 'de tatil yapan 2011 Miss Turkey Güzeli Pamuk, önceki gün de annesiyle Nişantaşı 'nda objektiflere yansıdı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Pamuk, askerdeki aşkıyla ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı. Bombayı ise kızıyla objektiflere takılan Türkan Pamuk patlattı.

MELİSA ASLI PAMUK'UN ANNESİNDEN ONAY

Takvim'de yer alan habere göre; Türkan Hanım, askerdeki müstakbel damadının kızıyla yakında nikah masasına oturacağı iddiası hatırlatılınca "Kendi bilecekleri iş, bir şey diyemem" sözleriyle ilişkiye onay verdiğini kanıtladı.

Bunun üzerine devreye güzel oyuncu girdi. Pamuk, annesinin ilişkileri hakkında gazetecilere daha fazla detay vermemesi için Felemenkçe bir şeyler söyledi. Güzel oyuncunun annesini ikaz etmesi de dikkat çekti.

Melisa Aslı Pamuk askerliğini yapan Oğuzhan Özyakup'u bekliyor

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bedelli , Çorum , Oğuzhan Özyakup , Melisa Aslı Pamuk , Magazin , Spor

YORUMLAR(3)
VATAN:la kızım basgit dalgamı geçiyonuz
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YORUMCU:OĞUZHAN MI
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OSMAN:sanki 2 yıl askerlik yapacaklar. altı üstü 3 hafta sonra tezkere alacak o kadar. . .
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