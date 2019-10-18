Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşarken başka kadına mesaj attığı söylenen Oğuzhan Özyakup iddiaları yalanladı

Model Funda Aksu, ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Nisan'da başlayan aşkını nikah masasına taşımaya hazırlanan Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un kendisine mesaj attığını iddia etti. Instagram hesabından paylaşım yapan Özyakup ise haberleri kesin bir dille yalanladı.

MESAJ ATTIĞINI İDDİA ETTİ

Funda Aksu, 2020 yılının yazında güzel oyuncu ile evlenmeye hazırlanan Oğuzhan Özyakup'un kendisine attığı iddia edilen mesajı ifşa etti. Aksu, futbolcunun önceki gün "Cevap verecek misin?" diye yazdığı mesajı "Bu da ardından gelen gol" notuyla paylaştı.

HABERLERİ KESİN DİLLE YALANLADI

Kısa sürede magazin gündemine düşen Özyakup, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yaparak "Photoshoplu sahte bir yazışma görüntüsüyle hakkımda yapılan haber asılsızdır. Konuyla ilgili haber asılsızdır. Konuyla ilgili haberi yapanlarla ilgili hukuki süreç avukatım tarafından başlatılmıştır." dedi.