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Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşarken başka kadına mesaj attığı söylenen Oğuzhan Özyakup iddiaları yalanladı

Model Funda Aksu, oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşayan futbolcu Oğuzhan Özyakup'un kendisine Instagram'dan mesaj attığını söyleyerek gelen mesajı ifşa etti. Konu hakkında paylaşım yapan Özyakup, çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı.

18.10.2019 12:23

Model Funda Aksu, ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile Nisan'da başlayan aşkını nikah masasına taşımaya hazırlanan Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un kendisine mesaj attığını iddia etti. Instagram hesabından paylaşım yapan Özyakup ise haberleri kesin bir dille yalanladı.

MESAJ ATTIĞINI İDDİA ETTİ

Funda Aksu, 2020 yılının yazında güzel oyuncu ile evlenmeye hazırlanan Oğuzhan Özyakup'un kendisine attığı iddia edilen mesajı ifşa etti. Aksu, futbolcunun önceki gün "Cevap verecek misin?" diye yazdığı mesajı "Bu da ardından gelen gol" notuyla paylaştı.

HABERLERİ KESİN DİLLE YALANLADI

Kısa sürede magazin gündemine düşen Özyakup, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yaparak "Photoshoplu sahte bir yazışma görüntüsüyle hakkımda yapılan haber asılsızdır. Konuyla ilgili haber asılsızdır. Konuyla ilgili haberi yapanlarla ilgili hukuki süreç avukatım tarafından başlatılmıştır." dedi.

Funda Aksu, Oğuzhan ÖzyakupFunda Aksu, Oğuzhan Özyakup'un attığı mesajları ifşa etti

Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşarken başka kadına mesaj attığı söylenen Oğuzhan Özyakup iddiaları yalanladı

Melisa Aslı Pamuk, Oğuzhan Özyakup, Aksu, Magazin, Spor

YORUMLAR(2)
AVNİ:Haber doğru arkadaşlar Aslının pamuk gibi bir kalbi vardır
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AVNİ:Bende Aslıyla aşk yaşamak istiyorum, buna hakkım yokmu benim
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