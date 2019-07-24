Haberler» Güncel» Haber

MELİSA İKİZİNE ÖZENDİ, ŞAMPİYON OLDU

24.07.2019 10:50 MELİSA İKİZİNE ÖZENDİ, ŞAMPİYON OLDU


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Haberleri
12:42   Tabiat parkında çalışmalar devam ediyor
12:42   20 yıldır topladığı antika eşyalarla evini müzeye çevirdi
12:42   Hakan Atilla Türkiye'ye geldi
12:40   Deniz keyfinizi ölüm tehlikesine çevirmeyin
12:40   Adnan Menderes Terminalinde yeni düzenlemeler hayata geçirildi
12:40   ASMEK kursları ilçelerde yoğun ilgi görüyor
12:40   HAKAN ATİLLA'YI TAŞIYAN UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ 4 (canlı yayın kaydı)