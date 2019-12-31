Melisa Kerman ile evlenen Okay Yokuşlu kimdir? Okay Yokuşlu nereli?

Okay Yokuşlu, 1994 yılında İzmir'de doğdu. Şu sıralar İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyiyor. Yine İspanya'nın Xuvenil Teis ekibinde oynayan voleybolcu Melisa Kerman'la İzmir'de evlendi. Okay Yokuşlu yaşı, eşi ve daha fazlası haberimizde…

OKAY YOKUŞLU KİMDİR?

Başarılı sporcu, 9 Mart 1994 tarihinde İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya geldi. Futbola 2004 yılında sekiz yaşındayken Karşıyaka Spor Okulu'nda başladı. 2009-10 sezonunda hem Altay U-18 takımında hem de Altay A2 takımında forma giymeye başladı.

Süper Lig kulüplerinin dikkatini çeken Okay Yokuşlu, 2011 yılında Kayserispor'a transfer edildi. Burada 4 sezon boyunca forma giydi. Yokuşlu, 8 Temmuz 2015 tarihinde Trabzonspor'a transfer oldu. Trabzonspor'da şu ana kadar 56 müsabakaya çıktı.

2009 Nisan ayında düzenlenen Uluslararası Gençler Turnuvası kadrosuna davet edilen Okay Yokuşlu, ilk kez U-15 forması giymeyi başardı. Türkiye A Milli Futbol Takımı formasını ilk kez 17 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan karşısında giydi. A Milli Takım adına 11 maçta mücadele etti.