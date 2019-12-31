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Melisa Kerman, Okay Yokuşlu ile evlendi! Melisa Kerman kimdir?

Başarılı voleybolcu Melisa Kerman ve futbolcu Okay Yokuşlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kıydığı nikah ile dünya evine girdi. Peki, Melisa Kerman kimdir? Melisa Kerman kaç yaşında, boyu kaç? İşte detaylar…

31.12.2019 10:09 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:09 Melisa Kerman, Okay Yokuşlu ile evlendi! Melisa Kerman kimdir?

Milli futbolcu Okay Yokuşlu ile nikah masasına oturan Melisa Kerman, 1994 doğumlu ve küçük yaşlardan bu yana voleybol oynuyor. İspanya'nın Xuvenil Teis ekibinde forma giyiyor. Melisa Kerman eşi, hayatı...

MELİSA KERMAN KİMDİR?

Kerman, 7 Şubat 1994 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Başarılı voleybolcu, 86 kg ve 1,91 cm boyunda. Melisa Kerman, 2001 yılında Arkas Kulübü'nde forma giydi ve 2018 yılında İspanya Xuvenil Teis Voleybol Takımına transfer oldu.

Kerman, 11 yaşından bu yana voleybol oynuyor. 2005-2009 döneminde Karşıyaka İzmir, 2009-2011'de TVF Spor Lisesi, 2011-2012 Vakıfbank Türk Telekom, 2012-2012 Karşıyaka'da forma giydi.

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İzmir, Gündem, Magazin, Spor, Güncel

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