Menü
Haberler ›› Magazin ››Melisa Özmen'ın büyük heyecanı - Magazin

Melisa Özmen'ın büyük heyecanı

Melisa Özmen, hazırladığı televizyon programı için büyü bir heyecanını yaşıyor.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Melisa Özmen'ın büyük heyecanı



Cemiyet hayatının gözde genç kızlarından Melisa Özmen yakın zamanda başlayacak olan televizyon programında ekranlarda boy göstermeye hazıranlıyor. 10 günlük Paris tatilinden sonra çalışmalarına ara vermeden devem eden Özmen, özenle hazırladığı televizyon programının heyecenı içinde olduğunu söyledi.& ; Özmen, şu sıralar dev projeler öncesinde Ritz Carlton Hotel'de kafa dinliyor.& ;



Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Magazin

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi Magazin
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Magazin
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Kız öğrencinin Magazin
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi Magazin
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı Magazin
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir Magazin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı Magazin
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor Magazin
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor