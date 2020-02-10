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Melisa Şalgam kimdir? Melisa Şalgam kaç yaşında, nereli?

Arka Sokaklar dizisi ile adını duyuran genç oyuncu Melisa Şalgam zaman zaman magazin gündeminde de kendine yer buluyor. Oyunculuğu ile beğeni toplayan Melisa Şalgam hakkında Melisa Şalgam kaç yaşında, nereli ve Melisa Şalgam kimdir gibi sorular soruluyor.

10.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 10.02.2020 11:51

1996 doğumlu genç oyuncu Melisa Şalgam oyunculuğu ile olduğu kadar özle hayatıyla da adından söz ettiriyor. Arka Sokaklar dizisi ve Benim Adım Feridun filmi gibi yapımlarla ekranda görülen Melisa Şalgam hakkında Melisa Şalgam kimdir ve Melisa Şalgam kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları araştırıldı.

MELİSA ŞALGAM KİMDİR?

Melisa Şalgam Doğum Tarihi: 4 Ocak 1996

Melisa Şalgam Kaç yaşında: 24

Melisa Şalgam Nereli: Samsun

Melisa Şalgam Mesleği: Oyunculuk

Melisa Şalgam: Oğlak

Melisa Şalgam Eğitim: İstanbul Beykent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin, Oyunculuk bölümü

01 Ocak 1996 yılında dünyaya gelen Melisa Şalgam, 24 yaşındadır. Samsun'da dünyaya gelen başarılı oyuncu Oğlak burcudur. Tiyatro ve oyunculuk eğitimlere alarak kendini geliştiren güzel oyuncu, İstanbul Beykent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin, Oyunculuk bölümünü de eğitim almıştır.

Melisa Şalgam 2001 yılındaailesiyle beraber 'ya yerleşti. İlköğretim ve Lise eğitimini Antalya'da bitirdi. Başarılı oyuncu aynı zamanda şan, solfej, piyano eğitimlerini de tamamladığı bilinmektedir.

Melisa Şalgam

MELİSA ŞALGAM'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Benim Adım Feridun – Sinema- Çisem Rolü

Firardayız – Sinema

Arka Sokaklar Dizisi – Asiye Rolü

Melisa Şalgam kimdir? Melisa Şalgam kaç yaşında, nereli?

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