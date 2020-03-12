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Melisa Şenolsun toplantı sonrası görüntülendi

Güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren genç oyuncu Melisa Şenolsun, Kanyon Alışveriş Merkezi'nde görüntülediğimiz ünlü simalar arasındaydı

12.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:00
Melisa Şenolsun toplantı sonrası görüntülendi

Güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren genç oyuncu Melisa Şenolsun, Kanyon Alışveriş Merkezi'nde görüntülediğimiz ünlü simalar arasındaydı. Güzel oyuncu Gina Restoran'da bir kaç arkadaşıyla buluşarak öğle yemeği yedi.

Yemek sonrası karşılaştığımız Şenolsun, "Bir toplantımız vardı hem öğle yemeği yedik hem de konuşmamız gereken şeyleri konuştuk" diyerek Kanyon Alışveriş Merkezi'nden ayrıldı.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Melisa Şenolsun, Magazin

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