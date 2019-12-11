Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Son dönemde ünlü şarkıcı Hülya Avşar'a benzerliğiyle gündem olan başarılı oyuncu Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak güzel oyuncu, siyah renkli bir elbise ile verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı. Melisa Şenolsun'un söz konusu paylaşımı kısa sürede 47 binin üzerinde beğeni aldı. Ayrıca, ünlü oyuncunun paylaşımına övgü dolu yorumlar da geldi.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Su kızın endamı havası kımsede yok arkadas



- yani sen tek başına güzelliğin portresisin zaten bu ne of

- güzel kız. kurban olurum sana

- Bir insan ancak bu kadar güzel olabilir

KÜVETTE POZ VERDİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Muhsin Akgün'e poz veren Melisa Şenolsun, küvete girerek birden fazla poz verdi. 23 yaşındaki pozları başta takipçileri olmak üzere herkesi kendine hayran bıraktı.

HÜLYA AVŞAR'A BENZETİLDİ

Şenolsun, kıvırcık saçları ve kahkülünden dolayı Hülya Avşar'ın gençlik hallerine benzetildi. Önceki gün Hülya Avşar'a benzetilmesiyle ilgili konuşan güzel oyuncu "Kendisi çok güzel bir kadın. Hala çok güzel" demişti.