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Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'a benzerliğiyle gündem olan güzel oyuncu Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla dikkatleri yine üzerinde topladı. Melisa Şenolsun'un söz konusu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

11.12.2019 21:38 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:53

Son dönemde ünlü şarkıcı Hülya Avşar'a benzerliğiyle gündem olan başarılı oyuncu Melisa Şenolsun, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak güzel oyuncu, siyah renkli bir elbise ile verdiği pozları hesabından paylaştı. Melisa Şenolsun'un söz konusu paylaşımı kısa sürede 47 binin üzerinde beğeni aldı. Ayrıca, ünlü oyuncunun paylaşımına övgü dolu yorumlar da geldi.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Su kızın endamı havası kımsede yok arkadas

- yani sen tek başına güzelliğin portresisin zaten bu ne of

- güzel kız. kurban olurum sana

- Bir insan ancak bu kadar güzel olabilir

KÜVETTE POZ VERDİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Muhsin Akgün'e poz veren Melisa Şenolsun, küvete girerek birden fazla poz verdi. 23 yaşındaki pozları başta takipçileri olmak üzere herkesi kendine hayran bıraktı.

HÜLYA AVŞAR'A BENZETİLDİ

Şenolsun, kıvırcık saçları ve kahkülünden dolayı Hülya Avşar'ın gençlik hallerine benzetildi. Önceki gün Hülya Avşar'a benzetilmesiyle ilgili konuşan güzel oyuncu "Kendisi çok güzel bir kadın. Hala çok güzel" demişti.

Cesur elbisesiyle gündeme gelen oyuncu Melisa Şenolsun, küvette poz verdiCesur elbisesiyle gündeme gelen oyuncu Melisa Şenolsun, küvette poz verdi

Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Melisa Şenolsun, Hülya Avşar, Instagram, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
AVNİ:ben bu kıza aşık oluyorum galiba.
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ASLI::(( :(( ÜZDÜN BENİ
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VOLKAN:Hulya Avşar o yaşta sanki daha güzeldi. Bu kızımız da fena değil ama ilk 100 e zor girer.
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YAŞLI KURT:HER BEĞENİYİ HER HEDİYEYİ HER GÜZEL CÜMLEYİ HAKEDİYON KUZUM
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