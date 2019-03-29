Melisa'yı Çantaya Benzeten Şeyma Subaşı İçin Anneler Harekete Geçti

Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda kızı Melisa'yı çantaya benzetmesi, anneleri kızdırdı. Ünlü fenomenin hesabının kapatılması için kampanya başlatıldı.

RTÜK'E ŞİKAYET YAĞDI!

Yaşam tarzı ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman eleştirilen Şeyma Subaşı, son verdiği röportajla başta anneler olmak üzere kadınları kızdırdı .Subaşı, röportajında "Yurt dışına 3-4 günlüğüne gidip geliyorum. O yüzden Melisa'yı çanta gibi yanımda taşıyamıyorum." demişti. Ünlü fenomen bu sözleriyle birçok kesimin tepkisini çekti. Birkaç kadın derneği, Şeyma Subaşı'nın kötü örnek olduğunu savunup, Subaşı'nın hesabının kapatılması için kampanya başlattı. Birçok kadın ise Şeyma Subaşı'nın yaşantısının kötü örnek olduğunu öne sürüp, ünlü fenomenin TV ekranlarına gelmemesi için RTÜK'e şikayet yağdırdı.