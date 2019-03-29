29 Mart 2019, 20:04
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Melisa'yı Çantaya Benzeten Şeyma Subaşı İçin Anneler Harekete Geçti

"Melisa'yı çanta gibi yanımda götüremiyorum." diyerek kızını çantaya benzeten Şeyma Subaşı'na çocuk sahibi olan sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, Subaşı için RTÜK'e şikayet yağdırdı.

Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda kızı Melisa'yı çantaya benzetmesi, anneleri kızdırdı. Ünlü fenomenin hesabının kapatılması için kampanya başlatıldı.

RTÜK'E ŞİKAYET YAĞDI!

Yaşam tarzı ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman eleştirilen Şeyma Subaşı, son verdiği röportajla başta anneler olmak üzere kadınları kızdırdı .Subaşı, röportajında "Yurt dışına 3-4 günlüğüne gidip geliyorum. O yüzden Melisa'yı çanta gibi yanımda taşıyamıyorum." demişti. Ünlü fenomen bu sözleriyle birçok kesimin tepkisini çekti. Birkaç kadın derneği, Şeyma Subaşı'nın kötü örnek olduğunu savunup, Subaşı'nın hesabının kapatılması için kampanya başlattı. Birçok kadın ise Şeyma Subaşı'nın yaşantısının kötü örnek olduğunu öne sürüp, ünlü fenomenin TV ekranlarına gelmemesi için RTÜK'e şikayet yağdırdı.

Instagram, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin



YORUMLAR (11)
.: Bencede kapatılsın.hatta bu tarz hesaplar için harekete geçilsin. kimse merak etmiyor.anlamadıkları bu bence.
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ASLI: BU KADININ ÇOK FAZLA KISKANANI VAR. 125000 TL CEP HARÇLIĞI KOLUNA GENÇ YAKIŞIKLI İTALYAN SEVGİLİSİNİ TAKIP DÜNYAYI GEZİYOR. KISKANANIN ÇOK OLMASI NORMAL.
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ADINIZI YAZIN: yeter ısıtıp gene bunu gösteriyorlar. . . gına geldi
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A: Tabiki götüremez oraya niye gittiği malum.
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YURTGÜLÜ: şeymacım niye yaptın çocugu yazık değilmi.
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