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Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı

Beşiktaş'ın yıldız ismi Kevin Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, İtalyan basınına corona virüsü tehlikesiyle ilgili konuştu. Çizme'de oldukça ünlü olan Satta, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin virüse karşı olduğu öneme değinirken, övgü dolu sözler sarf etti.

05.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:32
Melissa Satta: Türkiye, İtalya'ya göre koronavirüse karşı daha hazırlıklı

Beşiktaş'ın Ganalı oyuncusu Kevin Prince Boateng'in İtalyan eşi Melissa Satta, corona virüs hakkında değerlendirmelerde bulundu. Boateng'in eşi Melissa Satta, İtalyan Chi dergisine verdiği röportajda "İtalya'daki zorluk burada yok, Türkiye pandemiye daha hazırlıklı" dedi. Satta, Türkiye'nin İtalya'ya kıyasla daha güvenli olduğunu söyledi ve şu sözleri kullandı; Oğlum ve ben bir çanta ve iki pijama ile Milano'dan ayrıldık. Biz altı gün kalmayı planlıyorduk. Ancak altı hafta boyunca burada olacağız. Türkiye'de daha az sıkıntı var.

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Kevin Prince Boateng, Melissa Satta, Türkiye, İtalya, Magazin
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