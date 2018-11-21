Melki Mantarı Bereketi

Kütahya
'nın Emet
ilçesinde melki mantarı bolluğu yaşanıyor. Kar
yağısı ve ardından yağan yağmurlardan sonra yükselen sıcaklığın etkisiyle dağlarda bolca melki mantarı çıkması üzerine vatandaşlar dağlara akın ediyor.
Mantarın yağda kızartması ve küllemesinin çok leziz olduğunu, vatandaşların 5' er 10' ar kilo alıp kışlık için derin dondurucuya koyduklarını söyleyen mantar satıcısı Recep Ergun, "Bölge halkının mutfağında melki mantarının yeri ayrıdır. Bu mantar kesinlikle zehirli değildir. Çünkü bugüne kadar yöremizde melki mantarını yiyip de zehirlenen kimse olmadı. Halkımız bu mantarı gönül rahatlığı ile yiyebilir. Emet Günlüce
köyü dağlarından topladığımız melki mantarını kilogramı 10 TL'den satıyorum. Özellikle son 2 gündür mantar bollaştı. Havaların birkaç gün daha böyle gitmesi halinde, daha da bollaşacak ve fiyatı düşecektir" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Kar,Emet,Kütahya
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:06