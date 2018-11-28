Melli İnciri Coğrafi İşaretle Markalaştı

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alan Burdur
'dan 'Melli inciri'nin de aralarında bulunduğu 24 ürünün coğrafi işaret tescil belgesi dağıtım töreni Ankara
'da TÜRKPATENT'de gerçekleştirildi.
Coğrafi işaret tescil belgesi takdim töreni sonrası açıklama yapan AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur
, coğrafi işaret tescilinin yapılması ile Melli incirinin ilçenin simgesi haline geleceğine işaret ederek, tarımsal desteklerle, üretim alanlarının da hızla artırılmasının hedeflediklerini kaydetti.
AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik
ise coğrafi işaret sayesinde Melli incirinin markalaşması, iç piyasada ve yurt dışında satış imkanlarının artacağını söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde gerçekleşen törende Melli inciri ile birlikte Amasya
beji, Amasya çiçek bamyası, Bursa
siyah inciri, cennet çamuru, Daday
etli ekmeği, Isparta
Kabune pilavı, Kandıra
bezi, Kars
balı, Milas
tepsi böreği, Murtuğa, Mut
zeytinyağı, Nallıhan
iğne oyası, Nallıhan örtmesi, Nazilli
kar helvası, Pınarbaşı kara çorba, Sivrihisar
muska baklavası, Şanlıurfa
sadeyağı (Urfa
Yağı), Tarsus
sarı ulak zeytini, Tosya
bıçkısı, Trabzon
kazaziyesi, Van
kavut, Van keledoşu ve Van Savatlı gümüş işlemesine coğrafi işaret belgesi verildi. - BURDUR
Ankara,Burdur
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:15