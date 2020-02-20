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MELMEK kursları istihdama katkı sağlıyor

Melikgazi Belediyesi tarafından düzenlenen kuaförlük kursları kadınlara istihdam kapısı açıyor.

20.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:18MELMEK kursları istihdama katkı sağlıyor
Belediyesi tarafından düzenlenen kuaförlük kursları kadınlara istihdam kapısı açıyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, MELMEK bünyesinde açılan kuaförlük kursu, kadınlardan yoğun talep görüyor.
Kursa aldıkları sertifika sayesinde meslek sahibi oluyor.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, özellikle gençler ve ev hanımlarının meslek sahibi olmak adına katıldıkları kuaförlük kursuna ilginin gün geçtikçe arttığını belirterek, "Kurslarımızda 75 kişiye kuaförlük eğitimi veriliyor. Meslek eğitim Kurslarını tamamlayan kursiyerlerimiz kendi iş yerlerini açabilecekler. Biz en son teknoloji kullanılarak, ileri seviye eğitimlerimizde genç, dinamik ve uzman kadromuzla öğrenme garantili kurslar düzenliyoruz. Buradan mezun olan kişiler isterlerse kendi markalarını oluşturabilirler." ifadelerini kullandı.

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Kaynak: AA

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