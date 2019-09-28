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Melo'dan derbi mesajı! Felipe Melo derbi öncesi mesaj yolladı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, derbi öncesi motive edici bir mesaj yolladı. Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Melo'nun hırslı ve inançlı sözleri dikkat çekti. Felipe Melo derbi mesajı yolladı! Felipe Melo'dan derbi mesajı!

28.09.2019 15:52

2011-2013 yılları arasında Galatasaray'da futbol oynayan Felipe Melo, Galatasaray'ı ve dev derbiyi unutamıyor. Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi mesaj yollayan Melo, motive edici mesajı ile dikkat çekti. Galatasaray'ın sosyal medya hesabında da paylaşılan videoda Melo'nun hırsından ve enerjisinden bir şey kaybetmediği görüldü.

"BEN FENERBAHÇE SAHASINDA ŞAMPİYONLUK KAZANDIM"

Felipe Melo mesajında "Arkadaşlarım, Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin ne kadar önemli olduğunu herkes bilir. Ben Fenerbahçe sahasında şampiyonluk kazandım. O yüzden kazanmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Allah yardımcınız olsun, eminim ki bugün siz de galibiyet alacaksınız. En büyük, Cimbom" sözlerini kullandı.

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Melo'dan derbi mesajı! Felipe Melo derbi öncesi mesaj yolladı!

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