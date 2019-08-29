Meltem Erensoylu'nun hayali Ferdi Baba ile düet yapmak!

Meltem Erensoylu daha önce Cameron Cartio feat Khaled'in söylediği 'Henna' şarkısının Türkçe adaptasyonu 'Hey Ya' adını verdiği yeni şarkısıTemmuz çıkan şarkılar arasındaradyolardaen çok çalanlar listesinde ikicisıradayerini aldı.

Telifmetre Resmi verilerine Göre; Temmuz 2019 çıkış tarihli eserler Radyo TVTop10 listesindeMeltem Erensoy"Hey Ya " şarkısıylaikinci sıradayer alırkenyeni birisim olan Erensoylu'nun Temmuz ayında radyolarda çok çalanlar listesinde Türk pop müziğinin dev isimleriYalın , Ajda Pekkan, Murat Boz, Burcu Güneş, Irmak Arıcı & Mustafa Ceceli takip etti.

Başarı grafiği günden günde yükselen Meltem Erensoylu 10 sene öncekendinikeşfeden albüm yapanFerdi Tayfur'asonsuz teşekkürlerini iletti. BirFerdiTayfur şarkısını Cover yapacağının sinyalleriniverirkenen büyük isteğinin Ferdi Baba ile bir düetolduğunu söyledi.