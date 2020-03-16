Meltem katlı kavşağı hizmete açıldı
Meltem katlı kavşağı hizmete açıldı 650 metre uzunluğundaki katlı kavşakta ilk sürüşü Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gerçekleştirdi Raylı sistem çalışmaların yarın sabah itibariyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönüne devam edeceği belirtildi Antalya Büyükşehir Belediye...
16.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:06
Meltem katlı kavşağı hizmete açıldı650 metre uzunluğundaki katlı kavşakta ilk sürüşü Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gerçekleştirdiRaylı sistem çalışmaların yarın sabah itibariyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönüne devam edeceği belirtildi
ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3. Etap Raylı Sistem Projesi çalışmaları kapsamında yapımı tamamlanan Akdeniz Üniversitesi Meltem girişi önündeki katlı kavşakta ilk sürüşü gerçekleştirdi. 650 metre uzunluğundaki kavşak araç trafiğine açıldı. Büyükşehir Belediyesi, 3'üncü Etap Raylı Sistem Projesi çalışmaları kapsamında, Akdeniz Üniversitesi Meltem kapısı önündeki katlı kavşak çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yapımı tamamlanan katlı kavşakta makam aracıyla ilk sürüşü yaptı. Daha sonra kavşak normal araçlara da açıldı. Büyükşehir Belediyesi, yarın sabah itibariyle raylı sistem çalışmalarını Meltem Bulvarından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi yönüne başlayacak. Bu hattın tamamlanmasının ardından tramvay hattı, Konyaaltı varyanttaki nostalji tramvay hattına bağlanacak. Tüm bu çalışmaların 2020 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor."Çalışmalar devam edecek"Ekibiyle yaptığı inceleme sonrası açıklamalarda bulunan Böcek, hafif raylı sistemin 3'Üncü etabının yaklaşık 24 kilometre olduğunu aktardı.8 Nisan'da mazbatasını aldığı günden bugüne kadar 182 milyon lira para harcadıklarını kaydeden Başkan Böcek, " Bugünde Dumlupınar Bulvarında üst geçidin açışını gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yarın sabah itibariyle Meltem Mahallesinden, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönüne olan çalışmalara başlıyoruz." dedi."Gününden önce tamamladık"Bu açılışla birlikte trafiğin biraz daha rahatlayacağını ifade eden Muhittin Böcek, " Buradaki çalışma 1 yıl daha sürecekti. Üst geçit yapmamızdan dolayı burada yaklaşık 9 milyon bir tasarrufumuz oldu. Aynı zamanda altta iki alternatif yol kazandırdık. Mart ayı içinde bu yolun açılmış olması Antalyalılar için önemlidir. Biz hep garanticiyizdir. Gününden önce çalışmalar tamamlandı, yol trafiğe açıldı." diye konuştu.
ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3. Etap Raylı Sistem Projesi çalışmaları kapsamında yapımı tamamlanan Akdeniz Üniversitesi Meltem girişi önündeki katlı kavşakta ilk sürüşü gerçekleştirdi. 650 metre uzunluğundaki kavşak araç trafiğine açıldı. Büyükşehir Belediyesi, 3'üncü Etap Raylı Sistem Projesi çalışmaları kapsamında, Akdeniz Üniversitesi Meltem kapısı önündeki katlı kavşak çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yapımı tamamlanan katlı kavşakta makam aracıyla ilk sürüşü yaptı. Daha sonra kavşak normal araçlara da açıldı. Büyükşehir Belediyesi, yarın sabah itibariyle raylı sistem çalışmalarını Meltem Bulvarından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi yönüne başlayacak. Bu hattın tamamlanmasının ardından tramvay hattı, Konyaaltı varyanttaki nostalji tramvay hattına bağlanacak. Tüm bu çalışmaların 2020 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor."Çalışmalar devam edecek"Ekibiyle yaptığı inceleme sonrası açıklamalarda bulunan Böcek, hafif raylı sistemin 3'Üncü etabının yaklaşık 24 kilometre olduğunu aktardı.8 Nisan'da mazbatasını aldığı günden bugüne kadar 182 milyon lira para harcadıklarını kaydeden Başkan Böcek, " Bugünde Dumlupınar Bulvarında üst geçidin açışını gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yarın sabah itibariyle Meltem Mahallesinden, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönüne olan çalışmalara başlıyoruz." dedi."Gününden önce tamamladık"Bu açılışla birlikte trafiğin biraz daha rahatlayacağını ifade eden Muhittin Böcek, " Buradaki çalışma 1 yıl daha sürecekti. Üst geçit yapmamızdan dolayı burada yaklaşık 9 milyon bir tasarrufumuz oldu. Aynı zamanda altta iki alternatif yol kazandırdık. Mart ayı içinde bu yolun açılmış olması Antalyalılar için önemlidir. Biz hep garanticiyizdir. Gününden önce çalışmalar tamamlandı, yol trafiğe açıldı." diye konuştu.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Meltem katlı kavşağı hizmete açıldı
Etiketler : Muhittin Böcek, Antalya, Sabah, Genel
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