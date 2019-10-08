Yıllar önce ekrana damga vuran Hayat Devam Ediyor dizisinde "Çocuk Gelin" rolü ile tanıdığımız 32 yaşındaki Meltem Miraloğlu, 10 gün önce kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrickle ile gizlice evlendi. Miraloğlu'nun evliliği sonrası Meltem Miraloğlu kimdir,Meltem Miraloğlu yaşı, Miraloğlu nereli gibi sorular sorulmaya başlandı. İşte Meltem Miraloğlu hakkında tüm detaylar…

MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR?

Oyuncu, 13 Ocak 1987'de Diyarbakır'da doğan Meltem Miralooğlu, 2 yaşında iken geçim zorlukları sebebiyle ailesiyle beraber İstanbul'a taşınmıştır.

Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgili olduğunu ifade edilen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur. İlk olarak "Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi" reklam filminde oynamıştır. Daha sonra ise Hayat Devam Ediyor adlı dizide oynamıştır.

MELTEM MİRALOĞU YAŞI KAŞ?

13 Ocak 1987 doğumlu Meltem Miraloğlu 32 yaşındadır.

MELTEM MİRALOĞ'NUN EŞİ KAÇ YAŞINDA?

Meltem Miraloğlu'nun eşi Patrickle 70 yaşındadır.

DİZİDE ÇOCUK GELİNİ OYNUYORDU

Miraloğlu, Hayat Devam Ediyor dizisinde 70 yaşındaki bir adamla evlendirilmesi için zorlanan 15 yaşındaki çocuğu oynuyordu.

EVLİLİĞİ BİR YIL SÜRMÜŞTÜ

Genç oyuncu Meltem Miraloğlu, 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenmiş ve 2017 yılında sessiz sedasız boşanmıştı.

MELTEM MİRALOĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Sekerat Son 2016

Aşık 2016

Ateş 2016

Güzel Günler Göreceğiz 2012

MELTEM MİRALOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Adını Kalbime Yazdım

Hayat Devam Ediyor

Kılıç Günü

Bir Bulut Olsam