Meltem Şarkışlalı'nın Türkiye'ye getirdiği Ahtapot Zayıflama Yöntemi ile tek seansta 13 cm incelmek mümkün mü?

Meltem Şarkışlalı ve ekibi tarafından Türkiye'ye getirilen Ahtopot Zayıflama Yöntemi, son dönemde en çok konuşulan zayıfla yöntemi olmaya başladı. Ahtapot Zayıflama Yöntemi ile tek seansta 13 santime kadar incelme sağlanıyor.

Yoğun ilgi görmeye başlayan 5 etkili Ahtapot Zayıflama Yöntemi ile bölgesel incelme yapabildiği gibi kilo kaybı için de gereken alt yapıyı hazır duruma getiriyor.

AĞRISIZ, ACISIZ VE KOLAYLIKLA UYGULANABİLDİĞİ İÇİN TERCİH EDİLİYOR

Bölgesel incelme konusunda Ahtapot Zayıflama Yöntemi ile danışanların ağrısız, acısız olduğu gibi kolaylıkla uygulanması tercih sebebi oluyor. Sadece tek seansta farkını görebileceğiniz teknoloji Ahtapot Zayıflama ile bel, basen, boyun, gıdı ve kol gibi bölgelere kolaylıkla uygulanabilmektedir. Ahtapot Zayıflama Yöntemi, doğum sırasında alınan kilolar, fazla kilo sonrası erkeklerde meme büyümesi için de uygulanabiliyor.

TEK SEANSTA 13 SANTİME KADAR İNCELME

Vücuttaki tüm bölgede yağları toparlayıp vücuttan atılması için gerekli olan işlemi uyguluyor. Zayıflama uzmanı Meltem Şarkışlalı kilo vermeye vakit bulamayanlara Ahtapot Yöntemi ile tek seansta 13 santime kadar incelebileceklerini söylüyor. Üstelik metabolizmayı hızlandırması, bölgesel yağları bloke edip atması ve dahası kişinin 1 kilo vermesi ile 3 kilo vermiş gibi his ve görüntü sağladığını söylüyor. Bu nedenle bir çok ünlü de Ahtapot Zayıflama Yöntemini kullandı ve giderek yaygınlaşmaya başladığını belirtiyor.

Meltem Şarkışlalı, bölgesel zayıflama, bölgesel incelme sıkılaşma, ve ödem atma konusunda bu yöntemin tek seansta başarılı sonuçlar verdiğini belirtti. Duygusal açlık yaşayanlar için aç kalmadan kilo vermek Ahtapot Zayıflama Yöntemi ile mümkün.

MELTEM ŞARKIŞLALI KİMDİR?

Ekranların beğeniyle izlenen sağlık programı yapımcısı ve sunucusu Meltem Şarkışlalı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezundur. Meltem Şarkışlalı daha sonra Marmara Üniversitesinde Halkla İlişkiler Bölümünde master yapmıştır. Bunların yanında Torino Akademisi'nde beslenme üzerine İtalya'da Dr. Fabrizzio Didonna ile birlikte 3 yıl boyunca, çalışmalar yaptı, Davranışçı Terapi Öğretisi ile Hafifleme ve Beslenme Eğitimi konularında eğitim aldı. Tasarım öğretisi yapmaktadır. Kişilere kilo verdirme konusunda da uzmanlaşmış durumda. Ayrıca İtalya'da ve Dr. Bauman Leyla İnanır'dan estetik konusunda sertifikalar aldı. Ayrıca Yeni Yüz Yıl Üniversitesi Beslenme Diyet Bölümü 2 yıl eğitim sertifikası almış, Kiriv Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik mezunudur.