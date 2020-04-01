Meltem Şarkışlalı ve ekibinin, Diyetisyen Eda Ülkü ile hazırladığı Çikolatalı fit kurabiye ile formda kalın

Bu çikolatalı kurabiyeyi yiyerek formda kalabilirsiniz. İştahınız açıksa sürekli yiyorsanız Theta fit olumlamaları ile bedeninize form atlatabilirsiniz. Unutmayın bedeniniz zihninizi şekillendirir.

Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı ve ekibi, Diyetisyen Eda Ülkü ile size formda kalmanızı sağlayacak hem detox hem tatlı programı ve çikolatalı fit kurabiye tarifi hazırladı

1.gün

Sabah:

Yarım yağlı sütlü kahve ya da çay

3 adet kakaolu kurabiye

Ara:

1 su bardağı kefir ya da ayran+ 2 adet salatalık

Öğlen:

2 kurabiye 4 yemek kaşığı yoğurt

Ara:

1 su bardağı kefir ya da ayran + 2 adet salatalık

Akşam:

3 kurabiye bir su bardağı kefir ya da ayran

2.GÜN

Sabah:

3 kurabiye light sütlü kahve ya da çay

Öğlen:

2 yumurta ile sebzeli yağsız omlet ve domates salatalık

Ara;

1 sb kefir + 1 adet salatalık

Akşam:

2 kurabiye ve 4 yemek kaşığı yoğurt

3.GÜN

Sabah :

2 yumurta yağsız omlet ve çay

Öğlen :

2 kurabiye light sütlü kahve ya da çay

Akşam :

soğuk çorba

4.gün

Sabah :

Yarım yağlı sütlü kahve ya da çay

3 adet kakaolu kurabiye

Ara :

1 su bardağı kefir ya da ayran+ 2 adet salatalık

Öğlen :

2 kurabiye 4 yemek kaşığı yoğurt

Ara:

1 su bardağı kefir ya da ayran + 2 adet salatalık

Akşam :

3 kurabiye bir su bardağı kefir ya da ayran

Günde 3 lt su içiyoruz. Şekersiz çay, şekersiz türk kahvesi, adaçayı, kiraz sapı çayı serbest

Kakaolu kurabiye tarifi

? 2 olgun muz

? 4 kuru kayısı

? 2 su bardağı yulaf ezmesi

? 1 tatlı kaşığı kakao

? 1 su bardağı light süt

? Kabartma tozu

Yapılışı

Kuru kayısı ve muzu rondoda çekiyoruz. Tüm malzemeleri karıştırıp yarım saat sonra fırına serdiğin pişirme kağıdı üzerine küçük toplar yaparak diziyoruz ve 25 dakika pişiriyoruz.

Sebzeli omlet:

? 2 yumurta

? 1 adet yeşil sivri biber

? 1 adet orta boy domates

? az tuz, karabiber

Yapılışı

Domatesleri ve biberleri küçük küpler halinde doğrayın. Yumurta ile malzemeleri baharatla karıştırın. Kızgın tavaya 2 çay kaşığı yağ dökün peçete ile hafif silin ve tavaya dökerek pişirin.

Soğuk çorba:

? 1 kase yoğurt

? 3 kaşık haşlanmış nohut

? 1 kaşık haşlanmış buğday

? 3 adet rende salatalık

? kuru nane ve baharat

Yapılışı

Malzemeleri karıştır ve dilediğin kıvamda soğuk su ekle.

Kilo Almamak İçin Öneriler

• Günde en az 2,5 litre su içmeye özen gösteriniz.

• Şekersiz çay/kahve serbesttir. Fakat içilen çay ve kahveye ek olarak 1 er

bardak su içilmelidir.

• Haftada 2-3 kez kurubaklagil ve 2-3 kez balık tüketilmelidir.

• Haftada 3 kez yumurta tüketmeye özen gösteriniz.

• Haftanın her gün aynı kahvaltı yapılmamalıdır. Farklı kahvaltı yapılması kilo verme sürecinizi destekler.

• 1 kilo sebzeye 2 yemek kaşığı zeytinyağı eklenerek yemek yapılmalıdır.

• Günde 2 – 3 kez yeşil çay veya bitki çayı tüketmelisiniz.

• Kahvaltı öğününde saat 09.30 'u geçirmeyiniz.

• Pişirme yöntemi olarak ızgara, haşlama veya fırın tercih etmelisiniz.

• Gazlı içecek ve kutu meyve suları tüketmekten kaçınınız.

• Konserve, turşu, salamura, sucuk, pastırma, salam, sosis gibi besinlerden kaçınınız.

• Daha çok posalı besinler tüketiniz.

• Tuz tüketimini azaltın.

• Diyette şeker ve yağ içeriği düşük gıdaları tercih etmelisiniz.

• Yemeklerinizi yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketiniz.

• Haftada en az 4-5 gün 45 dakikalık egzersiz yapmaya özen gösteriniz.

Thetafit ile yepyeni bir sen!

Bugünlerde iştah ve kilo problemi yaşıyorsan Thetafit uygulamalarını evden online olarak alabilirsiniz. Bu uygulamaları evde çok rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

YEMEKLE İLGİLİ HİS YÜKLEMELERİ

- Daha az yemek yemenin nasıl hissedildiğini biliyorum

- Doğru beslenmenin tanımını anlıyorum

- Nasıl doğru besleneceğimi biliyorum

- Her şeyin yaratıcısının doğru beslenme perspektifini biliyorum

- Bunun mümkün ve güvenli olduğunu biliyorum

- Buna izinli olduğumu zaten öyle olduğunu biliyorum

- Zihnimdeki değişimle görüntüm de değişir.

- Kilomu ve iştahımı kontrol etmek benim için kolay.

- Ben zayıfım.

- Ben her zaman zayıf olabilirim.

- Her su içişimde zayıflarım.

- Ben tokum.

- Hızlı ve rahatça zayıflıyorum.

- Yediğim her şeyçok sağlıklı

- Mutlu,ince ve zinde, ideal bedenime sahip olmayı hak ediyorum.

- Ne zaman durmam ve yemem gerektiğini biliyorum.

- Beslenmem çok dengeli, midem rahat.

- Hücrelerim her geçen gün daha da güçleniyor.

- İnceyim ve dümdüz karnım var.

GÜZELLİKLE İLGİLİ HİS YÜKLEMELERİ

- Güzel olmanın nasıl hissedildiğini biliyorum

- Günlük hayatımı güzellik içinde nasıl yaşayacağımı biliyorum

- Güzel olmanın mümkün olduğunu biliyorum

- Çekici ve ince olmanın tanımını anlıyorum

- Çekici ve ince olmanın mümkün olduğunu biliyorum

- İlişkide kendimi güvende hissederim

- Diğerleriyle birlikte kendimi güvende hissederim

- Bunun mümkün ve güvenli olduğunu

- Zaten öyle olduğunu

- Buna izinli olduğumu

- Bunu hak ettiğimi biliyorum