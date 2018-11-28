Mem ile Zin" Kapalı Gişe Sahneleniyor

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:07



28 Kasım 2018 Çarşamba 11:07

AHMET KAPLAN - İslam alimi ve Kürt düşünür Ahmed-i Hani'nin tiyatroya uyarlanan ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda sahnelenen "Mem ile Zin" eseri, kapalı gişe oynuyor.Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden dünyaya gelen şair, filozof, tarihçi ve mutasavvıf İslam Alimi Ahmed-i Hani'nin Kürtçe'nin Kurmanci lehçesinde yazdığı ve tiyatroya uyarlanan "Mem ile Zin" adlı oyun, Diyarbakır Devlet Tiyatrosunca sahneleniyor.Cuma Boynukara tarafından tiyatroya uyarlanan ve Fırat Aygün tarafından yönetilen Kürtçe şarkı ve diyalogların da yer aldığı "Mem ile Zin" oyunu, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.Sahnelendiği günden bu yana kapalı gişe oynanan ve şu ana kadar 4 bin kişi tarafından izlenen oyun, tiyatro sezonunun bitimine kadar her ay belirli haftalarda seyirciyle buluşacak. Seyircinin ilgisinin aynı şekilde devam etmesi durumunda sezon sonuna kadar oyunun 40'a aşkın gösterim yapması planlanıyor."Çok sevilen, bilinen bir hikaye"Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Gonca Eryiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahmed-i Hani'nin eseri olan "Mem ile Zin"nin önceki yıllarda Van Devlet Tiyatrosunda seyirci ile buluştuğunu, oyunu yıllar sonra Diyarbakır Devlet Tiyatrosu olarak sahnelediklerini belirtti.Esere çok yoğun bir ilginin olduğunu ifade eden Eryiğit, şu ana kadar yaklaşık 4 bin seyircinin oyunu seyrettiğini aktardı.Eryiğit, şunları kaydetti:"Hep kapalı gişe gidiyor. Seyircimizle mutluyuz. Oyuna bu kadar yoğun ilgi olursa yaklaşık 40-45 defa sahnelenebilir. Umarım daha fazla da olabilir. Seyircilerin talebine göre oyunların daha fazla sergilenmesini sağlayabiliyoruz. Sezon sonuna kadar tamamen dolu geçeceğine inanıyorum. Çünkü çok sevilen, bilinen bir hikaye. Seyirciler de başarılı buluyorlar.""Beğeniyle izledim, çok güzeldi"İzleyicilerden Emre Satı, oyunu çok beğendiğini ifade ederek, "Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun bu oyunun sahnelemesi çok güzel. Kürt kültürü ve dili önündeki engeller son zamanlarda kalkmış durumda ve bunun yansımasını devlet tiyatrolarında görebiliyoruz. Bu konuda daha fazla gelişmenin olacağına inanıyorum." diye konuştu.Hasan Özaydoğdu da oyunun devlet tiyatrosunda sahnelenmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.Özaydoğdu, "Kürt Edebiyatı'nın en bilinen, en tanınmış eseri. Beğeniyle izledim, çok güzeldi. Aralık ayında yine gösterime girecek ikinci defa da izlemeyi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.Ailesiyle birlikte oyunu izlemeye gelen Nurettin Üre ise oyunu çok merak ettiğini belirterek, "Ahmed-i Hani'in eseri olan Mem ile Zin'in devlet tiyatrosunda sahnelenmesi çok güzel. Bu tür adımların atılması gerçekten güzel." dedi.