Memduh Başkan Kazancılar Çarşısı'nda

Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç , önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Ak Parti Kayseri İsmail Tamer ile birlikte Kazancılar Çarşısı esnaflarını ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, "Kazancılar Çarşısı esnafımızın Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığıma tam destek vermesi bizlere güç vermiştir. Güler yüzleri ile bizleri bağrına basan tüm esnaf kardeşlerime minnet duyuyor teşekkür ediyorum" dedi.Sabahın erken saatlerinde dükkanlarını açarak helal rızık peşinde koşan Kazancılar Çarşısı esnafları ile çay içip sohbet eden, talep ve yeni dönemde yapılmasını istedikleri taleplerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, "Kazancılar Çarşısı Kayseri'mizin en önemli ticaret merkezlerinden birisi konumunda. Bu önemli çarşıdan her gün binlerce vatandaşımız faydalanmaktadır. Kayseri Ticaret Odamız ve esnaflarımızla sürekli istişare içerisindeyiz. Melikgazi Belediyesi olarak çarşımızın yenileme projemizi hazırlamıştık. İnanıyorum ki ilerleyen süreçte bu önemli çarşımızın her manada daha konforlu ve modern bir görünüme kavuşması için daha önemli adımlar atacağız. Esnaflarımız bu zamana kadar şehrimiz adına ekibimizle birlikte yaptığımız hizmetleri biliyor, takdir ediyor ve bize her zaman sahip çıkıyor. Yeni dönemde noksanlarımız varsa tamamlayacağız, yanlışlarımız varsa düzelteceğiz. Daha çok proje üreteceğiz. Daha çok yatırım yapacağız. Her haneyle her biriyle daha çok hemhal olacağız. Kazanmadık gönül bırakmayacağız. İşte bunları başardığımızda seçim sonuçları zaten kendiliğinden şekillenecektir. Zaten biz bu zamana kadar hep sandıktan çıkmayı değil, asıl milletin gönlüne girmeyi amaçladığımız için başarılı olduk" dedi.Hemşehrilerimizi Cumhuriyet Meydanı 'na davet ediyoruz24 Şubat Pazar Günü Kayseri Cumhuriyet Meydanında Kayseri halkına hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın mitingine Kayseri halkını davet eden Önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Başkan Büyükkılıç, "Kayseri iyi günde kötü günde her zaman dünya mazlumlarının umudu dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti'mize, kutlu davamıza en büyük desteği vermiş bir şehirdir. Pazar günü' de inanıyoruz ki kadirşinas Kayserililer Cumhuriyet Meydanını dolduracak Milletin Adamı, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları olarak bizleri gür sesle, tek yürek olarak, en büyük desteği verecek, bağrına basacaktır" dediler. - KAYSERİ