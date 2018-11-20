Memduh Boydak'ın Eşine Fetö'den 7.5 Yıl Hapis

20 Kasım 2018 Salı 11:23



20 Kasım 2018 Salı 11:23

Kayseri'de Boydak Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın eşi Meral Boydak, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı davada, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden 26 gün sonra Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında 120 iş adamına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda Meral Boydak da gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından salıverilmişlerdi. Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar ile Mücadele ve Soruşturma Savcısı Salih Kılıçdağı, Meral Boydak'ın FETÖ iddianamesini hazırlamış, İddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, Meral Boydak 10 Mayıs'ta ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü celsesinde tutuksuz sanık Meral Boydak ve sanık avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşma savcısı, sanık Meral Boydak hakkında verdiği mütalaasını yeniden tekrar ederek sanığın örgüt içerisinde abla pozisyonunda yer aldığı, örgüt sohbetlerine katıldığı, gizliliğe riayet ettiği, örgüt elebaşının çağrısı üzerine örgüte ait bankaya hesap açtırıp, sistematik ve yoğun şekilde para akışı sağladığı, örgüte kurban bağışı adı altında himmet ile finans sağladığı, örgüte ait yayınları takip ettiği iddiaları ile 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.Tutuksuz sanık Meral Boydak önceki savunmalarını tekrar ederek beraatını talep etti. Boydak önceki savunmalarında, "Ben ev hanımıyım. 5 çocuk annesiyim. Böyle bir parayı ben yatırmadım, eşim yatırmıştır. Böyle işlerle o ilgilenirdi" demişti.Sanık avukatlarının da esasa ilişkin savunma yapmalarının ardından mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Meral Boydak'a 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. - KAYSERİ