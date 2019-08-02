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Memduh Büyükkılıç: "Durmak yok, koşmaya devam ediyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılacak yatırımlar için ilçelerle ayrı ayrı toplantılar yapmaya devam ediyor.

02.08.2019 10:20 Memduh Büyükkılıç:
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılacak yatırımlar için ilçelerle ayrı ayrı toplantılar yapmaya devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, bu kez Talas ilçesine yapılacak yatırımların değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile her iki belediyenin bürokratları katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yaptığı toplantıda Talas ilçesine 2024 yılına kadar yapılması gereken yatırımlar ele alındı. Talas'ın ihtiyaçları ve önceliklerinin değerlendirildiği toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Büyükşehir ve Talas Belediyelerinin bürokratları katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplantıda Talas'a 2019-2024 yılları arasında yapılacak projelerle öncelikli olarak yapılması ve takip edilmesi gereken projeleri değerlendirdiklerini söyledi. Büyükşehir ve ilçeler arasındaki birliktelik ve dayanışmanın bereketi getirdiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ve ekibi tecrübesi, yapıcı yaklaşımı ile çalışmalarını hızla sürdürüyor. Gerek Talas, gerekse Büyükşehir Belediyemizin açacağı yollar, yapacakları sosyal tesisler gibi konular karara bağlandı. Bunlarla ilgili gerekli çalışmaları yapacağız. Tarihi dokunun yoğun olduğu Talas'ımızı daha çevreci ve daha yaşanabilir hale getirmek için gayret göstereceğiz. Birimlerin ve kurumların eş güdüm içinde çalışmasıyla bereketin ortaya çıktığını görüyoruz. Çok şükür birikimimiz, ekiplerimiz, kaynaklarımız problemlerin hepsini aşacak kapasitede. Durmak yok koşmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "Başkanımız, ekibiyle birlikte bize çok uzun bir zaman ayırdı. Talas'ın ihtiyaçlarını daha önce belirlemiştik. Yapılacakları bir takvime bağladık. Talas'a en iyi şekilde hizmet etmek üzere Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteklerini alacağız. Başkanımıza yaptıklarından ve yapacaklarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Mustafa Yalçın, Talas, Güncel

Kaynak: İHA

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