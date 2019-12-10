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Memduh Büyükkılıç: Pastırmanın anavatanı Kayseri

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte gerçekleştirdiği pastırma esnafı ziyaretinde, Kayseri ve Kastamonu pastırması arasındaki rekabete değindi.

10.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:18Memduh Büyükkılıç: Pastırmanın anavatanı Kayseri

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte gerçekleştirdiği pastırma esnafı ziyaretinde, ve pastırması arasındaki rekabete değindi. Büyükkılıç, "Pastırmanın anavatanı Kayseri'dir. ve yurt dışına pastırma Kayseri'den gider" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İl Başkanları toplantısı ardından ikram edilen Kastamonu pastırması ile ilgili, "Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu" demesi ardından başlayan tartışma sürüyor. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'ndaki kadınlar çarşısında bulunan pastırma ve sucuk satan esnafı ziyaret etti. Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, pastırma doğrayıp gazetecilere ve vatandaşlara ikram etti.Başkan Büyükkılıç, pastırmanın anavatanının Kayseri olduğunu belirterek, "Biz tartışmaların odağı olmak istemiyoruz. Pastırmanın anavatanı Kayseri'dir. Pastırma konusunda biz ve bizden sonrakiler sıralanır. Ankara'da da düzenlenecek etkinlikle Kayseri lezzetleri ve pastırmamız vatandaşlara tattırılacak" dedi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da pastırmanın Kayseri'nin en önemli lezzeti olduğunu ve tüm dünyanın tanıdığını söyledi.



Memduh Büyükkılıç, Kastamonu, Türkiye, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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