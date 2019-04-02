Memduh Büyükkılıç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Kayseri büyükşehir belediye başkan adayı Memduh Büyükkılıç oldu. AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç, Kayseri büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kayseri büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Kayseri büyükşehir belediye başkan adayı Memduh Büyükkılıç ile ilgili seçim sonuçları ve Kayseri büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Kayseri büyükşehir belediye başkan adayı Memduh Büyükkılıç oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kayseri büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kayseri aday yarışı ve Kayseri seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kayseri Seçim Bilgileri

Kayseri büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.191 olduğu belirlendi.

Kayseri büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.191 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kayseri büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,78 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kayseri büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 957.078 olduğu belirlendi.

Kayseri büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 820.938 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Kayseri büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Memduh Büyükkılıç, Kayseri yarışında % 63,37 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Memduh Büyükkılıç toplamda 500.465 adet oy sayısına ulaştı.

Memduh Büyükkılıç Kimdir?

25 Ekim 1953 tarihinde Kayseri/ Develi'de doğdu. Kayseri İmam Hatip Okulu ve Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden mezun oldu. Yükseköğrenimini Ege Universitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Nöroloji dalında uzmanlığını aldı. Niğde Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak görev yaptı. Askerliğini Kıbrıs Girne Asker Hastanesi'nde Tabip Teğmen olarak tamamladı. Değişik sivil toplum örgütlerinde (İzmir MTTB, Hekimler Birliği Vakfı, Milli Gençlik Vakfı v.b.) yöneticilik ve başkanlık yaptı.

Aktif siyasete 1993 yılında Refah Partisi İl Başkanı olarak girdi. 1995 yılında yapılan genel seçimlerde 20. Dönem Kayseri Milletvekili seçildi. 1999 yılında Melikgazi Belediye Başkanı olarak seçilen Dr. Memduh Büyükkılıç, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında Ak Parti'den belediye başkanı seçildi. Halen Melikgazi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Büyükkılıç, evli ve üç çocuk babasıdır.

AK Parti Kayseri büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.