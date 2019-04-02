Memduh Dağ Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL ATAŞEHİR belediye başkan adayı olan Memduh Dağ isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL ATAŞEHİR ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Memduh Dağ isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL ATAŞEHİR adayı Memduh Dağ kimdir? Bağımsız İSTANBUL ATAŞEHİR adayı Memduh Dağ yüzde kaç oy aldı?

Memduh Dağ Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL ATAŞEHİR belediye başkan adayı olarak gösterilen Memduh Dağ ATAŞEHİR ilçesinde % 0,04 oranında oy almıştır. ATAŞEHİR ilçesinde % 0,04 oranında oy olan Memduh Dağ adlı Bağımsız adayı toplamda 95 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL ATAŞEHİR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.