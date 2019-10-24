Haberler » Güncel » Meme kanseri bilinçlendirme eğitimi

Meme kanseri bilinçlendirme eğitimi

Karapınar'da Meme Kanseri konusunda kadınlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

24.10.2019 10:14Meme kanseri bilinçlendirme eğitimi
Karapınar'da Meme Kanseri konusunda kadınlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantı Komek binasında Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Seda Özçelik'in sunumuyla slayt gösterisi eşliğinde yapıldı.
Dr. Özçelik, meme kanserinin ne olduğunu, riski artıran faktörler, risklerin azaltılması için nelerin yapılması gerektiği, erken teşhisin önemi ve kendi kendine muayenenin nasıl yapılacağı gibi birçok konuda katılımcılara bilgi verdi.

Toplantı sonunda Dr. Özçelik, konu hakkında kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.

Karapınar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:46 Adana'da kaçakçılık operasyonu
10:46 İran'da bu yıl 173 kişi idam edildi
10:45 Görenler şaşırıyor...İznik Gölü 25 metre çekildi
10:45 İstanbul'da siber dolandırıcılık yapan 14 şüpheli yakalandı
10:45 İstanbul Maratonu 3 Kasım günü 41. kez start alıyor
10:45 Süper Lig'de 9. hafta heyecanı
10:44 Rusya ile Güney Afrika, ortak silah üretmeyi planlıyor
24.10.2019 10:47:59