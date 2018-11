23 Kasım 2018 Cuma 10:28



23 Kasım 2018 Cuma 10:28

Maltepe Belediyesi, Maltepe Üniversitesi iş birliğiyle, meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak için seminer düzenledi. Seminerde konuşan Öğretim Üyesi Dr. Rabia Sağlam, 20 yaşından itibaren her kadının, her ay kendine meme muayenesi yapması gerektiğinin altını çizerek,"Erken teşhis ile yüzde 98 tedavi edilebilme şansı bulunuyor" dedi.Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Rabia Sağlam, Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli personele "Meme Kanseri ve Kendi Kendine Meme Muayenesi" konulu seminer verdi. Konuşmasında meme kanserinin kadınlar arasında en sık görülen kanser olduğuna dikkat çeken Sağlam, meme kanseri başta olmak üzere, kadınlara özgü kanserlerin iyileşme oranlarının artmasında erken teşhisin önemini vurguladı. Dr. Sağlam, "Kadınlarda görülen meme kanserin en yaygın kanser türü. Her 8 kadından biri yaşamı boyunca yakalanma riskine sahip. Meme kanseri erken teşhis ile yüzde 98 tedavi edilebiliyor" ifadelerini kullandı.OBEZİTE RİSK ETKENLERİNİN BAŞINDADr. Rabia Sağlam, obezitenin meme kanserindeki risk etkenleri arasında olduğunu söyledi.Ailesel yatkınlık, obezite, yüksek dozda radyasyona maruz yaşam, alkol ve sigara kullanımını riskler arasında sıralayan Sağlam, "Emzirme ve ilk doğumun 30 yaş öncesinde olması koruyucu faktörler arasında yer alıyor. Meme kanserinde ölüm oranını düşürmek ve kaliteli yaşam elde etmenin en iyi yolu, erken tanı ve erken tedavi. 20 yaşından itibaren her kadın, her ay kendine meme muayenesi yapmalı. Eğer kitle bulursanız paniklemeyin. Bu kitlelerin yüzde 90'ı kanser değildir. Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi veya bir sağlık kuruluşuna başvurun."KATILIMCILAR PEMBE KURDELE TAKTIMaltepe Üniversitesi'yle ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, hemşire öğrenciler, katılımcılara birer pembe kurdele taktı. Ortak çalışmanın önümüzdeki günlerde, Bahadır Erdoğdu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim alan öğrencilerin velilerine yönelik seminerle devam edeceği belirtildi. - İstanbul