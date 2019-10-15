Meme kanseri farkındalığı için 3 milyon müşteriye pembe fatura gönderdiler

EKİM ayının 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olarak kutlanması sebebi ile farkındalık yaratmak ve hastalığa dikkat çekmek isteyen özel bir enerji şirketi, ekim ayı faturalarını pembe renkte tasarlayarak müşterilerine ulaştırdı.

Ekim ayı faturalarında bir de mesaj yayımlayan şirket, 3 milyon müşterisine 'Meme kanserinden korkma. Kendi kendine muayeneyle erken tanı hayat kurtarır' notunu ekledi. Kadın çalışanları için de meme kanserinde erken teşhisin önemini ve kendi kendine muayeneyi anlatmayı planlayan şirket bu konuda bir seminer düzenleyecek. Şirket, 15-16 Ekim tarihlerinde web sitesi ve sosyal medya hesapları gibi dijital mecralarda logosunu pembe renkte tasarlayarak, tüm platformlarda meme kanserine dikkat çekecek.

'FARKINDALIK OLUŞTURMAK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Projenin önemine değinen Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytaç, "Elektrik faturaları vatandaşlarımız tarafından titizlikle takip edilen ve okunan faturalar. Biz de 'Sosyal Faturalar' projemiz ile bugüne kadar sağlık, çevre, eğitim gibi alanlarda pek çok bilgilendirici mesajı faturalarımızla birlikte müşterilerimize ulaştırdık. Ekim ayının 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olarak anılması sebebi ile bu defa ilk kez sadece mesajla değil, faturalarımızın rengini değiştirip pembe olarak basarak da müşterilerimizin dikkatini çekmeyi amaçladık. Yüzde 54 kadın çalışan oranına sahip bir şirketiz. Kadın çalışan ağırlıklı bir şirket olmamız da bu konu üzerinde özellikle hassasiyet göstermemizi gerektiriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri gösteriyor ki, dünyada 2 milyon kişi bu hastalıktan muzdarip. Ülkemizdeki meme kanserine yakalanan hasta sayısı ise her yıl 25 bin gibi ciddi bir rakam. Görülme sıklığı son 20 yılda iki kattan fazla artarak kadınlarda kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada yer alan bu kanser türüne yönelik farkındalık oluşturmak büyük önem taşıyor" dedi.

'ERKEN TEŞHİSE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK'

Yaşam boyu her 8 kadından 1'inin bu kanser türüne yakalanma riskinin bulunduğunu kaydeden Aytaç, "Fakat yapılan açıklamalara göre bu hastalığın tedavisinde erken teşhis hayat kurtarıyor. Kanserden değil geç kalmaktan korkmamız gerekiyor. Kansere yakalanmamak kişinin kendi elinde değil belki ama düzenli olarak yapılan kontrollerle erken teşhis ve sonrasında yapılacak tedavi ile bundan kurtulmak mümkün. Meme kanserinin de erken dönemde tespiti durumunda iyileşme şansı yüzde 98'lere varıyor, yani erken fark edilirse çok şey fark ediyor. Biz de meme kanseri ile farkındalık ayında tüm vatandaşlarımızın dikkatini erken teşhisin ne kadar önemli olduğuna çekmek istedik" diye konuştu.