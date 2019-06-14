Meme kanseri farkındalığı için Türkiye'yi motosikletiyle dolaşıyor

İşini bırakarak dünya turuna çıkan, 55 ülke gezip 70 bin kilometre yol yapan ve yolda kanser olduğunu öğrenen Gülsüm Söğüt Kayseri'ye geldi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, meme Kanseri farkındalığı için İstanbul'dan yola çıkan Gülçin Söğüt ile Hollandalı eşi, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'yi ziyaret etti.

Benli, meme kanseri farkındalığı için dünya turuna çıkan olan Gülçin hanımı ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Meme kanserinin dünyada kadınlarda en sık görülen kanser çeşidi olduğunu belirten Benli, erken teşhisin önemini anlattı.

Hayali olan dünya turuna 6 yıl önce çıktığını anlatan Gülçin Söğüt ise meme kanseri teşhisi ve tedavisi ile ilgili şunları kaydetti:

"İlk 3 yıl sırt çantalı olarak dolaştım. Sonraki 3 yıl yolda aşkımı buldum, kendisi Hollandalı. Yollarımızı ve hayatlarımızı birleştirdik. Hiç motosiklet tecrübemiz yokken birlikte yollara düştük. Avrupa ve Afrika derken 70 bin kilometre yol yaptık, 55 ülkeden geçtik. Türkiye'ye geldik, ailemizi ziyaret ettik ve tam motorları yükleyip Güney Amerika rotasına gidiyorduk ki, doktorlar meme kanseri olduğumu söylediler. Yaklaşık bir yıldır bununla savaşıyorum. Çok şey gördük, yanlış bildiğimiz çok şeyin olduğunu öğrendik. Konu kadın ve meme kanseri olunca ailenin, eşin, kardeş ve babanın ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Kadınlar bu haberi almaktan korkuyor. Türkiye'yi tek tek gezerek meme kanseri farkındalığını oluşturarak belki birilerinin hayatlarına dokunuruz. Bu nedenle yaklaşık iki hafta önce İstanbul'dan yola çıktık. İlk defa kanser olduğumu öğrendiğimde, Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi karşılanmıyor gibi bir çok şey duymuştuk. Ben meme kanseri olduktan sonra gördüm ki benim tüm tedavilerim devlet tarafından karşılanıyor. Devletimiz bunun için elinden gelen desteği veriyor. KETEM merkezlerinde her türlü eğitim ve destek veriliyor. Maddi imkansızlıkları olan kişiler varsa KETEM merkezlerini ziyaret edebilirler."

Söğüt, meme kanserinin korkulacak veya ayıp bir şey olmadığını, hayatın her şeyden daha önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA