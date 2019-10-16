Meme Kanseri Farkındalık Ayı: Muş'ta neler oluyor?

Ekim ayı 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olarak farklı etkinliklerle kutlanırken, sosyo-ekonomik düzey ve eğitim seviyesi açısından düşük olan illerde bilinçlendirme çalışmaları giderek önem kazanıyor. Zira hastalığa yakalanan yöre insanları çoğu zaman hastalığın belirgin semptomlarını yaşayıncaya dek hastalığın kendisinden ve önleyici tedbirlerden, erken tanı, kanser taraması gibi olanaklardan habersiz olabiliyor.Salih Yüce bir "Fark Yaratan"Onkoloji Hastaları Yardımlaşma ve Sevgi Derneği kurucusu Salih Yüce'nin gerek Muşlu olması ve bölge insanını iyi tanıması gerekse askerliğini yaptığı sırada yumuşak doku kanseri olduğunu öğrenip dört yıl boyunca uzun bir kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra kanseri yenen bir geçmişten gelmesi, yöre halkını bu konuda bilinçlendirmesi için bir fırsat doğurdu.