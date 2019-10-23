Haberler » Güncel » 'Meme Kanseri ve Korunma' konferansı

"Meme Kanseri ve Korunma" konferansı

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ), "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında, meme kanseri ve korunma yolları hakkında konferans düzenlendi.

23.10.2019 09:04
Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ), "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında, meme kanseri ve korunma yolları hakkında konferans düzenlendi.
Toplumun bilinçlendirilmesi ve etkili bir farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen "Meme kanseri ve korunma" konferansı, Fen Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Konferansa konuşmacı olarak katılan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu, yaptığı sunumda erken teşhis sayesinde hastalığın yüzde 98 oranında tedavi edilebildiğini aktardı.
Karabulutlu, pembe kurdelenin de meme kanserine dikkat çeken sembol olarak gösterildiğini anımsattı.
Konferansın sonunda ETÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Tuba Yetim tarafından Karabulutlu'ya teşekkür belgesi verildi.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:06 Uşak'ta ev yangınında dumandan zehirlenen 4 kişi öldü
10:06 Kars ve Ardahan'da sıcaklık sıfırın altında
10:05 Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı kararı
10:05 Uşak'ta yangın faciası: 3'ü çocuk 4 ölü
10:02 11 düzensiz göçmen yakalandı
10:02 İsrail'e ait İHA Lübnan'da düştü
10:02 Bilim adamı Aratos'un mezarının yok olacağı iddiaları
23.10.2019 10:07:32