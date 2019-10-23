Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ), "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında, meme kanseri ve korunma yolları hakkında konferans düzenlendi.

Toplumun bilinçlendirilmesi ve etkili bir farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen "Meme kanseri ve korunma" konferansı, Fen Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu, yaptığı sunumda erken teşhis sayesinde hastalığın yüzde 98 oranında tedavi edilebildiğini aktardı.

Karabulutlu, pembe kurdelenin de meme kanserine dikkat çeken sembol olarak gösterildiğini anımsattı.

Konferansın sonunda ETÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Tuba Yetim tarafından Karabulutlu'ya teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: AA